Между Петербургом и Стамбулом запустят дополнительные самолеты

Между Петербургом и Стамбулом с 11 июля запустят дополнительный третий рейс. Однако это не предел — с августа самолеты будут вылетать из Северной Венеции в турецкий город ежедневно.

Авиакомпания Turkish Airlines запустят дополнительный рейс в Стамбул. Ранее самолеты до турецкого города летали два раза в неделю, однако с 11 июля количество выполняемых полетов увеличится до трех. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Однако на этом авиакомпания останавливаться не планирует. Из-за большого количества желающих отправиться в отпуск в Стамбул до конца июля введут еще несколько самолетов, из-за чего рейсы будут выполняться пять раз в неделю. В августе — все семь дней в неделю.

Запланировано, что самолет будет вылетать из Пулково в 05:55, а приземляться в Стамбуле в 09:45. Вылетать же из курортного города нужно будет в 01:05, прилет в Северную столицу — в 04:55.