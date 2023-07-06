Отказ строить ТРЦ под Петербургом может обойтись IKEA в два миллиарда рублей

С IKEA планируют взыскать больше двух миллиардов рублей из-за отказа построить торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Мега Новоселье» под Санкт-Петербургом. Соответствующий иск в Арбитражный суд города и области уже направил бывший партнер организации «Ингка сентерс рус проперти Е».

Дело в том, что еще семь лет назад IKEA приобрела участок между Красносельским шоссе и КАДом. В то время шли разговоры о том, чтобы построить здесь ТРЦ площадью в 220 тысяч квадратных метров.

Объекты должны были ввести в эксплуатацию еще в 2021 году, но по итогу ничего так и не было сделано и завершено. От идеи просто отказались, что сейчас и стало причиной разбирательств, которые дошли до Арбитражного суда, пишут «Ведомости».

Соинвестором строительства должен был быть Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации. IKEA задолжала учреждению 1,8 миллиарда рублей. К общему долгу добавились проценты в 284 миллиона рублей. Итоговую сумму сейчас от компании и требуют.

Ранее сообщалось, что половина сотрудников IKEA в Тихвине отправлена в простой.