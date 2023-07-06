Собственник затонувшего в Петербурге «Серебряного кита» может остаться без недвижимости в Москве

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд назначил судебное заседание по иску от транспортного прокурора. В городе на Неве требуют убрать полузатонувший ресторан «Серебряный кит» из Невы.

«Кит» лежит на боку в реке напротив парка культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина уже длительное время, но пока его так и не могут убрать. Договор аренды, по которому судно находилось на участке, утратил силу еще в сентябре 2021 года. Также ресторан уже снят с учета. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, действие ответственной компании пытаются признать незаконными. Организацию хотят обязать поднять судно и освободить акваторию.

Стоимость подъема «Серебряного кита» оценивается в 38,2 миллиона рублей. У организации таких денег нет, зато есть недвижимость в Москве. Средства через суд могут выбить после продажи имущества компании.