Вычислять ямы на дорогах Петербурга будет нейросеть

В Санкт-Петербурге пытаются найти новые способы борьбы с проблемами на дорогах. Теперь ямы и пробоины на трассах северной столицы будет вычислять нейросеть. Предполагается, что искусственный интеллект должен лучше справиться с этой работой.

В настоящее время нейросеть уже прошла проверку в пилотном режиме. Искусственный интеллект получил сертификацию и теперь официально полноправно работает на дорогах.

Ямы будут фиксировать специальные «умные» камеры. Они же будут отправлять всю полученную информацию в ответственные ведомства, пишет Царьград.

Пока нейросеть справляется со своей работой. Например, ИИ уже обнаружил яму на дороге в одном из дворов на Софийской улице. Муниципальное образование получило штраф в 30 тысяч рублей за неустраненную пробоину в дороге. Яму оперативно заделали, но избежать ответственности не удалось.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нейросеть начнет искать граффити на домах.