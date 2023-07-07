В Самарской области шесть человек погибли при взрыве на заводе

В Самарской области в Чапаевске в пятницу, 7 июля, случился серьезный взрыв на заводе «Промсинтез»‎. В настоящее время уже известно, что шесть человек погибли. Разбирательство по факту случившейся трагедии продолжается.

Взрыв произошел в результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода. Всего пострадало восемь человек, шесть из которых погибли, пишет РИА Новости.

Завод «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленной взрывчатки в России и СНГ. Также он служит градообразующим предприятием для Чапаевска. Взрыв с человеческими жертвами на этом объекте стал серьезным потрясением для жителей города.

Сейчас у завода работают экстренные службы. Выясняются все детали произошедшего. Пока не поступало информации о том, будут ли кого-то привлекать к ответственности из-за взрыва.

Ранее сообщалось, что на пороховом заводе в Тамбовской области случился взрыв с погибшими.