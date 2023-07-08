Туристам в Анапе запретили купаться из-за шторма

Из-за шторма заходить в воду опасно, поэтому отдыхающим в Анапе не стоит купаться в субботу, 8 июля. Туристов и местных жителей предупредили в мэрии города.

Туристам и местным жителям запретили купаться в Анапе из-за сильного шторма. Как отметили в Telegram-канале мэрии города, в субботу, 8 июля, ожидается сильный ветер, также увеличится донное течение, из-за чего заходить в воду опасно.

Напомним, что в Краснодарском крае ограничения из-за ухудшения погодных условий введены до понедельника, 10 июля. Горожан и приезжих предупредили о сильном ветре, грозах, граде и повышению уровня воды в реках.

Ранее в МЧС об ухудшениях погодных условий предупредили и петербуржцев. В День семьи, любви и верности 8 июля ожидаются сильный ветер и гроза.