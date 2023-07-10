На рынках «первички» и «вторички» зафиксировали серьезный разрыв стоимости

На рынках «первички» и «вторички» зафиксировали серьезный разрыв стоимости
Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В ходе Финансового конгресса ЦБ РФ директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова прокомментировала разрыв стоимости жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. Оказалось, что он достигает от 40% до 60% в отдельных регионах России.

Как сообщает Restate.ru, разрыв цен рос с 2020 года. Отчасти на это влияла реализация льготных программ ипотеки разного рода. В 2021 году показатель продолжил расти. Сейчас он достиг уже 40% в большинстве субъектов.

Где-то цифры оказываются еще выше. Например, в Московской области разница между «первичкой» и «вторичкой» достигла сразу 60%.

Дополнительно по стране на конгрессе было отмечено ухудшение стандартов ипотечного кредитования. В настоящее время ситуация на рынке недвижимости остается нестабильной и регулярно меняется в разных направлениях.

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