Поезда задержались в Петербурге из-за поджога на железной дороге

В Санкт-Петербурге в пятницу, 14 июля, неизвестные подожгли релейный шкаф Октябрьской железной дороги. Из-за этого в городе задержались две пригородные электрички и один поезд дальнего следования.

Возгорание зафиксировали посреди ночи. Пожар пришелся на перегон Обухово — Славянка ОЖД. Происшествие стало причиной задержек поездов на Московском направлении.

Задержки коснулись пригородных поездов № 6526 Любань — Санкт-Петербург и № 6804 Мга — Санкт-Петербург. Также позднее отправился пассажирский поезд № 110 Санкт-Петербург — Астрахань. Отклонение от расписания составило всего шесть и семь минут, пишут РИА Новости.

В настоящее время ведется разбирательство по факту поджога. Подобные инциденты в последнее время на ОЖД происходят регулярно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге три человека попали в больницу после пожара на Гражданском проспекте.