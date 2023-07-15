Дерматовенеролог напугал петербуржцев церкариозом после купания в пруду с утками

Дерматовенеролог напугал петербуржцев церкариозом после купания в пруду с утками
Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Врач-дерматовенеролог Александра Филева рассказала, что купание в водоемах, которые для этого не предназначены, может серьезно навредить здоровью. Ограничения вводятся не просто так, поэтому их лучше соблюдать.

Купание в пруду с утками грозит церкариозом. От такого развлечения стоит отказаться, чтобы потом не страдать от проблем со здоровьем.

По мнению врача, в списке главных угроз от купания в неподходящих местах является возможность заражения кожными заболеваниями. В водоемах могут присутствовать бактерии, вирусы и паразиты, которые вызывают различные инфекции и дерматологические проблемы, пишет RT.

Некоторые из проблем удастся решить оперативно, а для борьбы с другими потребуется серьезное и длительное лечение. Собственное здоровье стоит ставить в приоритет, а купаться можно в специально отведенных для этого местах.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор нашел в Санкт-Петербурге только два пригодных для плавания пляжа.

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Дерматовенеролог напугал петербуржцев церкариозом после купания в пруду с утками
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