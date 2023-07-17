Двум петербургским подрядчикам выделят 6 млрд рублей на ремонт дорог

В Петербурге определили подрядчиков, которые поделят между собой несколько миллиардов из бюджета. Деньги направят на ремонт дорог на севере и юге города.

В Смольном нашли подрядчиков, которые займутся традиционным ремонтом дорог в Петербурге. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», компании АО «ВАД» и ООО СК «Орион Плюс» получат по три миллиарда рублей для реализации контракта от ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Так, АО «ВАД» доверили работы на севере города на Неве, а ООО СК «Орион Плюс» облагородит асфальт в южных частях Петербурга. Оба подрядчика должны завершить работы, по условию контракта, к концу ноября следующего года.

Отметим, что оба подрядчика постоянно реализуют госконтракты по ремонту дорог. АО «ВАД» в прошлом году получило 7 млрд чистой прибыли, а ООО СК «Орион Плюс» — 162 млн рублей.