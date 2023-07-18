Велопарковку могут установить у Мариинского дворца

Депутаты смогут приезжать на работу на велосипеде. О парковке просили и раньше.

У Мариинского дворца на Исаакиевской площади в Петербурге могут установить велопарковку. Обращение по этому поводу поступило от журналистов депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что депутат вместе со сторонником велосипедов, юристом Германом Мойжесом, уже просили об этом, но им отказали. На этот раз просьбу не проигнорировали, и парковка появится уже в 2024 году. Не только журналисты, но и недалеко живущие депутаты и сотрудники смогут приезжать на велосипеде, добавил Вишневский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам предложили выбрать места для велодорожек. Как отметили в городской администрации, свои предпочтения по планируемому благоустройству можно выразить в соцопросе «Развитие сети велосипедных маршрутов в Санкт-Петербурге», который продлится до 31 августа.