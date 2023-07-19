У Морского собора в Кронштадте появится сад-трансформер

У Морского собора в Кронштадте появится сад-трансформер
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

В новой локации горожане смогут отдохнуть в окружении цветов. Об этом рассказали в Смольном.

Напротив Морского собора в Кронштадте уже в июле появится сад-трансформер. Поручение о его установке дали в Смольном. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы.

Сад будет органично гармонировать с площадью: газон повторит узор плитки, в кашпо высадят кусты, цветы и травы, а горожане и гости смогут отдохнуть на лавочках. Локация должна создавать праздничное настроение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Велопарковку могут установить у Мариинского дворца. Обращение по этому поводу поступило от журналистов депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Выяснилось, что депутат вместе со сторонником велосипедов, юристом Германом Мойжесом, уже просили об этом, но им отказали.

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