Сильнейшие среди любителей сразятся за чемпионство swimcup~билайн в Ленинградской области

Сильнейшие среди любителей сразятся за чемпионство swimcup~билайн в Ленинградской области
Фото предоставлены проектом Swimcup

Более 10 лет команда Swimcup организует по всей стране заплывы, соответствующие высоким мировым стандартам. Старт серии open water этого года был дан 28 мая на Гребном канале в Крылатском (г. Москва). В первом заплыве на открытой воде приняли участие более 700 пловцов-любителей, а в роли наставника традиционно выступил многократный Чемпион Мира и организатор турниров Евгений Безрученко. Для своих заплывов swimcup~билайн выбрал самые живописные локации по всей стране.

Фото предоставлены проектом Swimcup

«Заплывы на озере Хепоярви – уникальная возможность совместить спорт и культурный досуг. Лето, великолепная природа Карельского перешейка и близость к Санкт-Петербургу делают этот старт идеальным во всех отношениях», – комментирует предстоящие заплывы 22 – 23 июля Евгений Безрученко. Популярность серий команды Swimcup заключается в том, что каждый старт становится настоящим спортивным праздником, который включает в себя награждение медалями всех финишеров, развлекательная программа и фотосессия участников.

Фото предоставлены проектом Swimcup

В этом году с заплывы на озере Хепоярви примут участие более 150 человек из разных регионов страны. Плавательная программа старта — заплывы на дистанциях Лайт 300 метров (по прямой), Лайт 1000 метров, Классик Ультра 3 000 метров, Ультра 10 000 метров (с сопровождением), а также эстафета 4*300. В первый день старта 22 июля состоится плавательный марафон — его участники преодолеют 10 км в один круг по всему периметру озера с индивидуальным сопровождением. Второй день соревнований 23 июля даст пловцам возможность преодолеть другие, более привычные и классические дистанции.

Фото предоставлены проектом Swimcup

После завершения заплывов участники смогут посетить Музей живых сов или насладиться уникальным природным ландшафтом на территории памятника природы «Токсовские высоты». Недалеко от места старта расположен парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник», где можно посмотреть на стадо зубробизонов, покататься на лошадях в конном клубе, взять напрокат квадроциклы или устроить барбекю.

Также, как поделились организаторы заплывов, в этом году вся серия получила название «Кубок добра». Пятнадцать особенных детей – подопечных фонда «Лидер» (https://fond-lider.ru/) – надеются попасть на соревнования по плаванию в Казани и Астрахани, которые продут в августе и октябре этого года. Часть средств, полученная от заплывов, пойдет на оплату участия юных спортсменов с ОВЗ в самых крупных профильных соревнованиях в стране и покупку необходимого инвентаря.

заплыв новости СПб


 

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