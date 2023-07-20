Сильнейшие среди любителей сразятся за чемпионство swimcup~билайн в Ленинградской области

Более 10 лет команда Swimcup организует по всей стране заплывы, соответствующие высоким мировым стандартам. Старт серии open water этого года был дан 28 мая на Гребном канале в Крылатском (г. Москва). В первом заплыве на открытой воде приняли участие более 700 пловцов-любителей, а в роли наставника традиционно выступил многократный Чемпион Мира и организатор турниров Евгений Безрученко. Для своих заплывов swimcup~билайн выбрал самые живописные локации по всей стране.

«Заплывы на озере Хепоярви – уникальная возможность совместить спорт и культурный досуг. Лето, великолепная природа Карельского перешейка и близость к Санкт-Петербургу делают этот старт идеальным во всех отношениях», – комментирует предстоящие заплывы 22 – 23 июля Евгений Безрученко. Популярность серий команды Swimcup заключается в том, что каждый старт становится настоящим спортивным праздником, который включает в себя награждение медалями всех финишеров, развлекательная программа и фотосессия участников.

В этом году с заплывы на озере Хепоярви примут участие более 150 человек из разных регионов страны. Плавательная программа старта — заплывы на дистанциях Лайт 300 метров (по прямой), Лайт 1000 метров, Классик Ультра 3 000 метров, Ультра 10 000 метров (с сопровождением), а также эстафета 4*300. В первый день старта 22 июля состоится плавательный марафон — его участники преодолеют 10 км в один круг по всему периметру озера с индивидуальным сопровождением. Второй день соревнований 23 июля даст пловцам возможность преодолеть другие, более привычные и классические дистанции.

После завершения заплывов участники смогут посетить Музей живых сов или насладиться уникальным природным ландшафтом на территории памятника природы «Токсовские высоты». Недалеко от места старта расположен парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник», где можно посмотреть на стадо зубробизонов, покататься на лошадях в конном клубе, взять напрокат квадроциклы или устроить барбекю.

Также, как поделились организаторы заплывов, в этом году вся серия получила название «Кубок добра». Пятнадцать особенных детей – подопечных фонда «Лидер» (https://fond-lider.ru/) – надеются попасть на соревнования по плаванию в Казани и Астрахани, которые продут в августе и октябре этого года. Часть средств, полученная от заплывов, пойдет на оплату участия юных спортсменов с ОВЗ в самых крупных профильных соревнованиях в стране и покупку необходимого инвентаря.