Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона?

Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона?
Фото: Билайн

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Баланс счета вашего мобильного телефона сегодня — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок.

Если вы клиент билайна, вам доступны оплата мобильных приложений, оформление и продление подписок на цифровые сервисы, совершение коммунальных платежей, приобретение самих игр и внутриигровые покупки, пожертвования, благотворительность и многие другие возможности. Для совершения платежа выбирайте баланс билайна среди предложенных способов оплаты.

Что именно сегодня можно оплатить с баланса билайна? Показываем для наглядности на одной картинке.

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Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона?
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