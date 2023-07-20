Стены Петропавловской крепости превратились в гигантский триколор перед днем ВМФ

Стены Петропавловской крепости украсили единым полотном с флагом России. Декорация связана с грядущим парадом в честь Дня Военно-морского флота.

Петербург начали украшать к масштабному параду, который пройдет 30 июля. В честь Дня ВМФ стены Петропавловской крепости украсили триколором — бело-сине-красная растяжка станет фоном для проплывающих мимо кораблей.

Напомним, что сам праздник изменит планы автомобилистов и горожан, передвигающихся на общественном транспорте. Так, 30 июля с 07:00 до 14:00 часов не будут доступны мосты над Невой, Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы, а также Малая Морская от Невского до Гороховой улицы.

Кроме того, с 06:00 до 23:59 часов нельзя будет проехать по Коммунистической и Макаровской улицам, Манежному переулку, улице Карла Маркса и Красной улице, а также проспекту Ленина.