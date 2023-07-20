Промзону во Фрунзенском районе решили застроить новым жильем

Промзону во Фрунзенском районе решили застроить новым жильем
Фото: Baltphoto

Промышленные зоны Фрунзенского района, где обосновались нелегальные склады, решили отдать под застройку жильем. Здесь также планируют обустроить поликлиники, школы и детские сады.

На месте заброшенных промзон во Фрунзенском районе решили построить новые дома и всю социальную инфраструктуру. Так, администрация провела прямой эфир, во время которого местные жители могли задать волнующие их вопросы. Одна из тем касалась нелегальных складов — на одном из них в промзоне на улице Салова горели автопокрышки.

Глава районной администрации Константин Серов отметил, что в настоящий момент уже поданы заявки в Генплан, которые предусматривают застройку промзоны новостройками. Аналогичным способом застроили районы на Южном шоссе, Малой Бухарестской улице и в районе Лиговского проспекта.

Ранее стало известно, что в Петербурге за полгода упал спрос на новостройки.

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