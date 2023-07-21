Песков: президент по-доброму относится к творчеству певца Shaman

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как относится Владимир Путин к творчеству певца Shaman. Патриотические песни, по мнению президента, поднимают боевой дух.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал об отношении главы государства к патриотическим песням, которые исполняет певец Shaman. Так, Дмитрий Песков отметил, что «президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции». Его слова передает агентство РИА Новости.

Отметим, что накануне певец Ярослав Дронов, выступающий под «магическим» псевдонимом, выпустил клип на песню «Мой бой». В видео использованы документальные кадры, которые были сняты в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее певец назвал места в Петербурге, которые помогают ему сохранить вдохновение.