Певец SHAMAN назвал места в Петербурге, которые помогают ему сохранить вдохновение

Певец SHAMAN назвал места в Петербурге, которые помогают ему сохранить вдохновение. Фото: кадр из клипа SHAMAN - "Я русский"

Певец SHAMAN назвал места в Петербурге, которые помогают ему сохранить вдохновение. Фото: кадр из клипа SHAMAN - "Я русский"

Российский исполнитель SHAMAN рассказал, какие места Северной столицы вдохновляют его на создание новых творческих проектов.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» музыкант напомнил, что для него всегда главной остается сцена, и именно поэтому в Петербурге его вдохновляют все места, которые принимают концерт группы.

Несмотря на то, что у SHAMAN очень плотный график, вдохновение никуда не уходит. По словам исполнителя, его завтраки в последнее время стали похожи на ужины из-за того, что в течение дня, возможно, поесть больше не получится. Чтобы справиться со стрессом от туров певец пользуется переносной студией звукозаписи.

Исполнитель объяснил, что использует эту студию для записи песен прямо между концертами. SHAMAN даже аранжировки пишет самостоятельно. Известно, что самые знаменитые песни исполнителя были созданы только им от начала и до конца.

Певец исполнил такие песни как «Улетай», «Огонь», «Я русский», «Встанем» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Леонид Агутин рассказал о новой песне с певцом Jony. Музыканты вместе сделали кавер на старый хит «Мир зеленого цвета».