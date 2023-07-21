Песков устыдил британцев за санкции против детского «Артека»

Великобритания ввела санкции против детского лагеря «Артек». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое решение «верхом маразма» и отметил, что ему было бы стыдно, будь он британцем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Великобритании ввести санкции против детского лагеря «Артек» в Крыму.

«Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против «Артека». Вот это верх маразма!» И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно», — заявил Песков. Его слова передает агентство ТАСС.

Детский лагерь «Артек» существует с 1925 года. После присоединения к России Крыма в 2014 году учреждение стало федеральной собственностью.

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