С нового причала на Крестовском острове отправился теплоход до Кунсткамеры

В Петербурге в пятницу, 21 июля, открыли новый причал на Крестовском острове. В этот же день в сторону Васильевского острова отправился первый теплоход.

В Петербурге начал работу новый причал на набережной Мартынова, с которого можно сесть на теплоход и отправиться на осмотр Елагина Острова, Приморского парка Победы и парка 300-летия. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», водный маршрут впервые соединил Крестовский и Васильевский острова.

Новый причал эстакадного типа, то есть к нему могут швартоваться как маломерные, так и более крупные суда. Отправиться на водную прогулку можно будет каждые 15 минут с 11 до 20 часов. Предусмотрены маршруты «Тайны северных островов», «Круиз впечатлений». Еще одно направление – «Паромная переправа».

Петербуржцам пообещали, что добраться от острова к острову по воде теперь можно будет в два раза быстрее.