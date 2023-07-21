Петербуржцы смогут «достучаться» до чиновников через «Госуслуги»

Госдума в третьем чтении приняла изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Так, россияне смогут отправлять запросы любому чиновнику или руководителю регионального или федерального ведомства через «Госуслуги».

Эксперимент удался

В России с октября 202о года по 30 декабря 2022 года проходил эксперимент, в рамках которого жители страны могли с помощью Единого портала отправлять запросы разным чиновникам — всего обращения рассматривали более 2,4 тысяч региональных органов, более 18,1 тысяч муниципальных органов, а также более 68,1 тысяч организаций в сфере образования и здравоохранения. За время всего эксперимента через портал было обработано около десяти миллионов обращений.

«Оценка текущих результатов эксперимента показывает востребованность Единого портала (ПОС) в качестве канала взаимодействия граждан и юридических лиц с государственными и муниципальными органами и организациями», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Общаться с властью станет проще

Отправляя запрос через «Госуслуги», отвечающей стороне отводится на подготовку ответа до 30 дней. Процес ускорится за счет того, что заявление сразу же автоматически регистрируется, а ответ приходит в личный кабинет — теперь не нужно ходить по профильным ведомствам с грудой бумаг. Однако такая опция не будет упразднена — все желающие могут продолжить оформлять запросы менее технологичными способами.

Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. При этом до 2025 года к площадке подключатся все ведомства: от муниципального до федерального уровня.