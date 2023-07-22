«Муж издевался»: Асмус о разводе с Харламовым

Звезды нашли себе новых избранников. Асмус даже познакомила ухажера с дочкой.

В 2020 году комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус начали процесс развода. Пара объявила о расставании летом, а осенью отношения завершились официально. Несколько лет бывшие супруги жили под одной крышей, а теперь звезда «Текста» нашла новую любовь и покинула общий с Харламовым дом.

Неизвестно, по какой именно причине пара разошлась. Однако Асмус отмечает, что она стала инициатором развода, потому что супруг запустил себя и вызвал у нее только отвращение. По словам актрисы, Харламов обижал ее словесно, сообщает Starhit.

«Я очень травмированный человек. Надо мной издевались все детство. И издевался ментально муж, поэтому бросила его. Но время идет, я набираю, крепну и начинаю дышать. Рядом со мной, наконец, те люди, которых я хотела видеть в своей жизни. Я переехала, перестала общаться и работать с теми, кто высасывал из меня всю энергию», — рассказала актриса.

Недавно стало известно, что Кристина вступила в отношения с актером Романов Евдокимовым. Они вместе ходят на светские мероприятия и ездят на отдых. Девушка даже познакомила нового ухажера со своей дочкой. Гарик же начал отношения с Катериной Ковальчук во время съемок картины «Гусар». Его мать в восторге от новой избранницы сына, в отличие от его бывшей жены. У Натальи Игоревны испортилось впечатление о Кристине после того, как та обвинила его в жадности. Асмус объясняла, что жила с Харламовым после развода не по собственному желанию, а из-за шантажа с его стороны.