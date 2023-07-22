Петербуржцы нашли редкий гриб в янтарных каплях

Мнения по поводу находки разделились. Не все считают этот гриб съедобным.

В Курортном районе Петербурга местная жительница нашла редкий гриб. Его особенностью являются янтарные капельки, покрывшие шляпу. Женщина попыталась самостоятельно посмотреть в Интернете, что это за гриб, однако у нее не получилось найти нужную информацию. Снимком находки она поделилась в социальных сетях.

Горожанка обратилась к пользователям с вопросом, как называется этот редкий гриб. Любители «тихой охоты» разошлись во мнениях. Кто-то считает, что есть такой гриб опасно, так как он покрыт гипомицесом. Другие же считают, что это редкие гинделлум или ежовик кровоточащий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хотят запустить производство мебели из грибов. Вложения в запуск такого производства оценивают в 18 миллионов рублей.