Задержан капитан утонувшего в Финском заливе катера

Мужчина скрывался от правоохранителей. Судно должны поднять со дна.

Следователи задержали капитана катера, который утонул в Финском заливе. Один из пассажиров судна скончался. Информацией об этом поделились в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В сообщении отмечается, что следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним. Следователи совместно с МЧС примут меры к поднятию катера и его обследованию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бастрыкин заинтересовался делом о потонувшем катере в Финском заливе. По одной из версий судно могло пойти ко дну из-за того, что лопнула выхлопная труба катера.