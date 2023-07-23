В России могут оказаться под запретом более половины подержанных японских авто

В стране снизится число машин с большим баком. Возможно, их будут возить через третьи страны.

Для России может быть введен запрет на поставку японских авто с объемом двигателя более 1,9 литра. Это значит, что более 50% машин будет изъято. Санкции могут затронуть более половины рынка автомобилей в стране.

Как сообщает «Российская газета», мера затронет прежде всего такие популярные марки машин как Toyota, Nissan Note, Mazda 6, Lexus RX и Honda. Некоторые из них будут под запретом для ввоза в Россию. На рынке страны по этой причине увеличится количество авто, которые имеют небольшой топливный бак. Вероятно, азиатские машины будут поставлять через третьи страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобилисты в Петербурге около миллиона раз нарушили ПДД в июне. Как сообщили в Комитете по информатизации и связи, самыми частыми отклонениями от нормы были нарушения скоростного режима.