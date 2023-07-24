Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Петербурге в конце июля

Санкт-Петербург ожидает приход жары после влияния циклона и обильных осадков. Специалисты сообщают, что к концу июля дневная температура воздуха может достигнуть 30 градусов тепла.

По информации метеоцентра «Фобос», с 27 июля температура воздуха начнет постепенно прогреваться и к началу следующей недели столбик термометра может указать на отметку в +30 градусов. Причинами потепления станет влияние антициклона и сильные дожди.

«В Санкт-Петербурге преобладающая температура на неделе +21…+24 градуса, дожди пройдут в среду-четверг»,— уточняют синоптики.

Таким образом, после нескольких дождливых дней жителей Северной столицы будет ожидать жара, которая продлится несколько дней.

Ранее представители Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили жителей города об ухудшении погодных условий и посоветовали быть осторожнее.