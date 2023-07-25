Звезды российского балета выступят на фестивале в Петергофе

В Петергофе 5 и 6 августа пройдет первый опен-эйр фестиваль «Парадные спектакли Петергофа». Ведущие артисты Большого и Мариинского театров будут выступать под звуки симфонического оркестра.

В начале августа в пригороде Петербурга пройдет первый Всероссийский опен-эйр фестиваль «Парадные спектакли Петергофа». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», программа мероприятия рассчитана на 5 и 6 августа.

Так, в Нижнем парке на сцене у каскада «Шахматная гора» выступит Концертный ансамбль Игоря Понамаренко. Кроме того, для гостей праздника будут танцевать ведущие солисты Большого и Мариинского театров.

Помимо этого, участников фестиваля ждут лекции о классическом танце и экскурсия по важным для балетного Петербурга местам. На время проведения мероприятия работа парка будет продлена до девяти вечера.