Окруженный платной парковкой Ботанический сад решил «приютить» владельцев иномарок

На территории Ботанического сада заметили аккуратно припаркованный кроссовер. При этом за забором парка начинается зона платной парковки, где должны оставлять свой личный транспорт посетители.

За забором парка Ботанического сада оказалась площадка, похожая на парковку. Редакция «Мойки78» отмечает, что припаркованный на территории пространства кроссовер должен был бы стоять в другом месте.

Так, Ботанический сад окружен зоной платной парковки, которая начала работать в Петроградском районе с 1 июля. Руководство сада ранее предупреждало автомобилистов, что за стоянку теперь придется платить либо придется добираться пешком от метро «Петроградская».

«Кажется, что кто-то решил сэкономить? Или, возможно, либо упросил работников сада пустить свою машину на передержку, либо пользуется служебным положением?», — отмечает издание.