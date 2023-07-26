В период саммита «Россия – Африка» между Петербургом и Ленобластью реже будут ходить автобусы

Местным жителям стоит учитывать корректировки при поездках. Изменения затронут несколько районов.

Во время проведения международного саммита «Россия – Африка» движение общественного транспорта, связывающего Петербург и Ленинградскую область, изменится. Речь идет о некоторых районах 47-го региона. Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства Ленобласти.

Сложности с движением в период с 27 по 28 июля возникнут на Пулковском и Петергофском шоссе, а также Московском и Витебском проспектах в Северной столице. По этой причине реже будут ходить автобусы из Гатчинского, Кингисеппского, Лужского районов и Соснового Бора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что от метро «Московская» до аэропорта пустят дополнительные автобусы из-за саммита. Дополнительно на линии будут курсировать семь автобусов.