Петербуржцы стали в два раза чаще покупать дачи

Ситуация напоминает времена пандемии. Тогда горожане стремились за город.

Во втором квартале 2023 года жители Петербурга и Ленинградской области приобрели около 2,6 тысяч объектов загородной недвижимости. Спрос вырос в два раза сравнительно с первым кварталом текущего года.

По данным РБК, аналитики считают, что ситуация напоминает времена пандемии, тогда местные жители стремились уехать за город. Спрос увеличился в том числе из-за расширения ипотечных программ. Теперь кредит на индивидуальное жилищное строительство с господдержкой выдается под 8% годовых. Так, можно выгодно приобрести участок и нанять специалистов, это пользуется спросом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге предложений по складской недвижимости недостаточно для спроса. За первые полгода 2023 года общий объем сделок на рынке складской недвижимости Петербурга и Ленинградской области составил 356 тысяч «квадратов».