Представитель СК Демьянова: почему молодежь выбирает профессию следователя

Многие романтизируют специальность. Однако чтобы стать профессионалом, придется пройти испытания.

Молодые люди интересуются работой в следственных органах. Об этом в беседе с журналистами заявила Елена Демьянова, старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета по Ямалу.

— Молодежь сейчас очень хорошая такая, иногда просто поражает. Я езжу в школы, работаю с детьми. Мы проводим еще воспитательную работу, профилактическую, патриотическую. Начинаешь с ребятами разговаривать, с подростками, а они в курсе ответственности, в курсе своих прав. Они достаточно грамотные, — озвучила специалист.

Как сообщает «Ямал-1», молодые люди зачастую романтизируют работу в следственных органах. Это и является толчком. Однако, чтобы влиться в профессию, нужно пройти моральные и психологические испытания. Демьянова приметила, что в СК приходит много молодежи, в том числе девушек. Они справляются с работой не хуже мужчин.