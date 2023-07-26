Российский бизнес нацелился на несырьевой экспорт

В докладе об исполнении федерального бюджета за I квартал 2023 года Михаил Мишустин заявил об изменении источников поступления доходов в бюджет РФ. Отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третей доходов, повышая бюджетную устойчивость.
Специалисты оценивают, что к концу десятилетия экспорт углеводородов в РФ упадет до 7% ВВП, а обрабатывающий сектор ждут сокращения в связи с ценовой и технологической конкуренцией. Несырьевой экспорт распределится на рынки стран СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран), в страны Азии и Латинской Америки. Поставки будут успешными, если компании выйдут на экспортные рынки, например, в Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку. В Петербурге 10 августа с 10:30 до 14:30 состоится конференция «ВЭД. Как нарастить несырьевой экспорт», на ней будут обсуждаться:
- Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий
- Финансирование внешнеэкономической деятельности. Финансовые и нефинансовые услуги для развития экспортной деятельности, механизмы защиты от колебания курсов валют. Новые механизмы расчетов.
- Транспортно-логистическая инфраструктура для экспортной деятельности
- Возможности для экспортно ориентированных компаний по встраиванию в глобальные цепочки поставок
- Правовое обеспечение и налогообложение внешнеторговой деятельности
- Особенности продвижения продукции на новых рынках
- Медиа-сопровождение внешнеэкономической деятельности в современных условиях
- Страхование рисков экспортеров