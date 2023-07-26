Российский бизнес нацелился на несырьевой экспорт

В докладе об исполнении федерального бюджета за I квартал 2023 года Михаил Мишустин заявил об изменении источников поступления доходов в бюджет РФ. Отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третей доходов, повышая бюджетную устойчивость.

Специалисты оценивают, что к концу десятилетия экспорт углеводородов в РФ упадет до 7% ВВП, а обрабатывающий сектор ждут сокращения в связи с ценовой и технологической конкуренцией. Несырьевой экспорт распределится на рынки стран СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран), в страны Азии и Латинской Америки. Поставки будут успешными, если компании выйдут на экспортные рынки, например, в Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку. В Петербурге 10 августа с 10:30 до 14:30 состоится конференция «ВЭД. Как нарастить несырьевой экспорт», на ней будут обсуждаться:

  • Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий
  • Финансирование внешнеэкономической деятельности. Финансовые и нефинансовые услуги для развития экспортной деятельности, механизмы защиты от колебания курсов валют. Новые механизмы расчетов.
  • Транспортно-логистическая инфраструктура для экспортной деятельности
  • Возможности для экспортно ориентированных компаний по встраиванию в глобальные цепочки поставок
  • Правовое обеспечение и налогообложение внешнеторговой деятельности
  • Особенности продвижения продукции на новых рынках
  • Медиа-сопровождение внешнеэкономической деятельности в современных условиях
  • Страхование рисков экспортеров
город конференция новости СПб


 

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