Российский бизнес нацелился на несырьевой экспорт

В докладе об исполнении федерального бюджета за I квартал 2023 года Михаил Мишустин заявил об изменении источников поступления доходов в бюджет РФ. Отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третей доходов, повышая бюджетную устойчивость.

Специалисты оценивают, что к концу десятилетия экспорт углеводородов в РФ упадет до 7% ВВП, а обрабатывающий сектор ждут сокращения в связи с ценовой и технологической конкуренцией. Несырьевой экспорт распределится на рынки стран СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран), в страны Азии и Латинской Америки. Поставки будут успешными, если компании выйдут на экспортные рынки, например, в Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку. В Петербурге 10 августа с 10:30 до 14:30 состоится конференция «ВЭД. Как нарастить несырьевой экспорт», на ней будут обсуждаться: