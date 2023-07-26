Бородина отреагировала на сообщения о своих долгах перед ФНС

Некоторые звезды остро прокомментировали информацию. Боня даже потребовала извинений за ложь.

Телеведущая Ксения Бородина в беседе с журналистами отреагировала на сообщения, недавно появившиеся в СМИ, о ее якобы долгах перед налоговой. Звезда телевидения пояснила, что не имеет никаких задолженностей перед государством. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Конечно, это неправда. Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги. Я знаю, какие СМИ написали о том, что я попала в список ФНС, это бред. Мы уже подали жалобу и ждем опровержения», — рассказала Бородина.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Бородина и многие другие российские звезды оказались под прицелом налоговой и их ждут жесткие проверки, цель которых – не допустить повторения истории с Еленой Блиновской, блогером и автором «марафона желаний», которая задолжала государству порядка миллиарда рублей. На фоне громкого дела звезды Интернета, в СМИ просочилась информация о том, что к ООО «Ксения Бородина» возникли вопросы из-за недостоверных сведений в информации о компании. Фирму ограничили в возможности осуществлять переводы.

Также в СМИ упоминали теледиву Викторию Боню. Однако она также заявила о том, что не имеет задолженностей перед государством и попросила не причислять ее к известным людям, которые идут против закона. Она также предоставила своим поклонникам скриншот из приложения «Госуслуги», где видно, что никаких долгов у нее нет. Звезда потребовала у пабликов, которые распространяют ложную информацию, извинений.