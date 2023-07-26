В 2024 году в Красногвардейском районе откроют центр киберспорта

Горожане смогут посещать его уже скоро. Занятия будут бесплатными.

Уже зимой 2024 года в Красногвардейском районе Петербурга начнет работать центр киберспорта. На данный момент в помещении проводят ремонтные работы, здание уже поделено на игровые зоны, осталось лишь обустроить кабинеты и оснастить игровыми приставками и платформами.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», центр киберспорта смогут посещать все желающие жители Красногвардейского района от 12 лет и старше. Секции будут организованы при поддержке комитета по физической культуре и федерации компьютерного спорта. Занятия будут проходить бесплатно. Уже в феврале киберспортсмены смогут посетить центр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по России выросло число киберпреступлений. Только за первый квартал 2023 года в РФ случилось 152,4 тысячи таких инцидентов. Это на 22,7% больше, чем за 2022 год за тот же отчетный период.