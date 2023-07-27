Россиянам рассказали, что делать при встрече с белым медведем

Россиянам рассказали, что делать при встрече с белым медведем
Фото: pxhere

Встреча с хищником опасна для человека. Медведи привыкают к отпугиванию.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН Александр Соколов рассказал в беседе с журналистами, как себя вести при встрече с белым медведем. Об этом сообщает «Ямал-1».

— Есть особое правило. Максимально быть внимательным постоянно в тех местах, где может потенциально находиться либо белый, либо бурый медведь. Только при самом первом обнаружении: где-то кто-то сообщил о том, что замечен этот зверь, не ходить туда ни в коем случае. Если увидел, максимально незаметно, максимально далеко уходить. И исчезать, — пояснил эксперт.

Специалист пояснил, что в природе у белого медведя нет врагов. На сушу он идет из-за голода. Более того, животное со временем привыкает к отпугиванию: выстрелам и прочему. Соколов отметил, что для человека это очень опасная встреча.

животные Россия специалист


 

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