К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний

На саммите «Россия — Африка» 27 июля стало известно, что представители 15 зарубежных компаний присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Присоединившимися стали компании из Нигерии, Замбии, Кипра, Сенегала, Уганды, Буркина-Фасо, Ганы, Израиля, Мозамбика, Мали, Кении и ЮАР. Эти государства стали участниками масштабного сообщества экспертов в сфере искусственного интеллекта, которое на данный момент насчитывает 200 организаций.

Как сообщил Мойке78 первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сейчас кодекс объединяет свыше 180 российских компаний и организаций, а сегодня круг участников кодекса был дополнен 15 компаниями из 12 государств.

«Важно, что представители различных организаций обращают внимание на вопросы этики ИИ и ответственного развития новых технологий, что, несомненно, станет импульсом для их развития в мире», — заявил Ведяхин.

Напомним, что Кодекс разработан на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при правительстве РФ. Одними из первых документ подписали такие компании, как Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций. В альянсе принимают участие и другие ведущие компании и учреждения.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России. Кроме того, это обеспечивает лидерство России на глобальном технологическом рынке. В настоящий момент в альянсе реализуются четыре ключевых направления работы по трекам «Образование», «Практика и данные», «Нормативное регулирование» и «Квантовые технологии».