Где будут останавливаться высокоскоростные поезда «Москва – Петербург»

О движении состава рассказали на африканском саммите. Время пути составит чуть более двух часов.

Высокоскоростные поезда РЖД из Москвы в Петербург будут совершать 12 остановок. Самые крупные из них – в Нижнем Новгороде и Твери. Об этом свидетельствуют данные РЖД, предоставленные саммите «Россия – Африка».

Как сообщает ТАСС, также поезд будет совершать остановки на железнодорожных станциях «Рижская», «Петрово-Разумовская», «Новая Тверь», «Высоково», «Крюково», «Логовежь», «Садва», «Выползово», «Жаровская», «Великий Новгород», «Валлай», «Обухово». Время поездки составит два часа 15 минут, протяженность пути – 679 километров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по ОЖД из Петербурга пустят новые поезда на Финляндском направлении. Ввести доптранспорт решили, так как на выходных 15 и 16 июля прогнозируется хорошая погода.