По ОЖД из Петербурга пустят новые поезда на Финляндском направлении

Из Санкт-Петербурга на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда. На линию Октябрьской железной дороги (ОЖД) должно выйти четыре новых пригородных поезда на текущих выходных.

Дополнительно отправятся поезда №6053, 6054, 6597 и 6598. Они соединяют Финляндский вокзал Санкт-петербурга с Белоостровом, Васкелово, Сестрорецком, Лисим Носом, Разливом и некоторыми другими популярными направлениями.

Ввести доптранспорт решили, так как на выходных 15 и 16 июля прогнозируется хорошая погода. С большей вероятностью горожане решат отправиться на указанным маршрутам, чтобы хорошенько отдохнуть перед очередной рабочей неделей. Сейчас билеты уже продаются на портале РЖД.

Нововведение будет только временным, дальше поезда продолжат ходить по старому графику.

Ранее сообщалось, что из Гатчины до Санкт-Петербурга через Воронеж вышел поезд «По дороге Ольденбургских».