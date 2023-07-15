Из Гатчины до Петербурга через Воронеж вышел поезд «По дороге Ольденбургских»

В Ленинградской области запустили новый туристский поезд «По дороге Ольденбургских». Он пройдет по маршруту Гатчина — Рамонь — Воронеж — Санкт-Петербург.

Такое название поезд получил из-за пути, который придется преодолеть транспорту. Пассажиров провезут по маршруту свадебного поезда великой княгини Ольги Александровны и принца Петра Ольденбургского за июль 1901 года. Тогда они после венчания в Гатчинской дворцовой церкви проследовали в имение «Рамонь» в Воронежской губернии.

Параллельно со следованием туристов погрузят в культурно-познавательную программу. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Уточняется, что пассажиры смогут посмотреть кинохроники и современные видеосюжеты об истории Дома Романовых и Ольденбургских.

Ранее сообщалось, что Москву и Санкт-Петербург свяжет звездный «Ночной экспресс»‎.