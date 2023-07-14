Москву и Петербург свяжет звездный «Ночной экспресс»‎

Между Москвой и Санкт-Петербургом пустят новый тематический пассажирский поезд. «Ночной экспресс»‎ будет выполнен в черном цвете и украшен золотыми звездами и месяцем.

Новый уникальный поезд должны запустить уже в июле 2023 года. В черный цвет будет выкрашен весь его корпус, а атрибуты ночного неба сделают не слишком броскими, но заметными и интригующими. Поезд должна запустить компания «Тверской экспресс»‎. Информация о запуске появилась на официальном портале организации.

Уточняется, что поезд будет отличаться не только необычным внешним видом, но и сдержанным внутренним лаунж-дизайном. Также в вагонах будет премиальное постельное белье и соответствующие принадлежности. Подробности пока не уточнялись.

Также пока нет информации, сколько будет стоить поездка на «Ночном экспрессе»‎. Пока петербуржцы предполагают, что цены могут оказаться в разы выше, чем на обычные рейсы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в метро на полгода пустили поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия».