В Петербурге в метро на полгода пустили поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия»

В Петербурге в метро на полгода пустили поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия»
Фото: Комитет по транспорту Петербурга

В Санкт-Петербурге в метро запустили тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия». Он будет курсировать на второй линии следующие полгода до января 2024 года.

Поезд оформили в стиле шести ключевых точек притяжения Нижегородской области. Студия дизайна Артемия Лебедева отнесла к ним Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево и Арзамас.

Тематический поезд поможет петербуржцам узнать об указанном регионе. Все вагоны оснастили QR-кодами для перехода на ресурс с историей одного из городов Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Также в настоящее время обсуждается запуск подобного проекта в нижегородском метро. Там на линии могут вывести брендированные вагоны, посвященные городу на Неве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в зонах платных парковок втрое увеличат число инспекторов.

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