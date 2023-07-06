Число инспекторов для платных парковок в Петербурге увеличат втрое

В Санкт-Петербурге расширили штат пеших инспекторов, которые будут патрулировать зоны платной парковки. Теперь на участках трудится 18 таких сотрудников, но в скором времени планируется увеличить их число втрое до 60 человек.

Пеших патрулирующих ввели в городе на Неве только с февраля текущего 2023 года. Инспекторы следят за нарушениями на парковках и устраняют их. Упор сделан на выявление автомобилей с закрытыми номерами.

Также инспекторы ведут с петербуржцами и гостями северной столицы разъяснительную работу по разным вопросам. Отдельно производится взаимодействие с ГИБДД в части выявления машин на местах для инвалидов, не включенных в Федеральный реестр инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Петербурге восстановили работу платных парковок после технического сбоя.