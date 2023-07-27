В Петербурге средняя стоимость авто с пробегом перевалила за миллион рублей

Горожане стали покупать более старые машины. Об этом говорит статистика.

В Петербурге автомобили с пробегом за первую половину 2023 года стали дороже в среднем на 15%. По результатам полугодия средняя стоимость таких авто составила 1,14 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сети дилерских центров «Прагматика».

Наиболее популярными автомобилями с пробегом у жителей Северной столицы являются LADA, KIA, Renault, Hyundai и Volkswagen. Кроме того, впервые больше половины объема продаж автомобилей с пробегом заняли машины старше семи лет – 52%. При этом число автомобилей со сроком эксплуатации от года до трех лет по сделкам сократилось с 24% до 22%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобили научили «переговариваться» о пешеходах на дорогах. Предупреждение о человеке на дороге будет появляться в соседней машине в виде визуального и звукового уведомления на приборной панели.