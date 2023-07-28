Четыре человека погибли после неудачной посадки вертолета на Алтае

В Республике Алтай возбудили уголовное дело после крушения вертолета «МИ-8T», где находили три члена экипажа и 13 пассажиров. Происшествие унесло жизнь четырех человек, еще 12 находятся в больнице.

Барнаульский следственный отдел 28 июля возбудил уголовное дело о нарушение правил безопасности на транспорте после происшествия в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Как рассказали в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, накануне там упал вертолет «МИ-8T», который следовал по маршруту «Карасук-Тюнгур-Белуха-Тюнгур-Карасук». Воздушное судно при посадки хвостом задело столб линии электропередач и рухнуло набок.

Погибли четыре человека, еще 12 пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. Все детали и причины случившегося устанавливаются.

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