В Греции при тушении пожара разбился самолет

В Греции при тушении пожара разбился самолет
Фото: Baltphoto

На греческой Эвбее упал пожарный самолет, который боролся с возгоранием в районе селений Платанистос и Каристос. Очевидцы слышали взрыв после крушения воздушного судна.

В Греции в районе Платанистоса в Каристосе упал самолет Canadair, который тушил возгорание. Как сообщает местное телевидение ERT, на место происшествия направлены пожарные и полицейские, однако они не могут быстро найти разбившееся судно — оно упало в труднопроходимом месте.

По предварительным данным, в кабине находились два пилота, одному из которых 26 лет. Очевидцы отмечают, что после крушения был слышен сильный взрыв. С экипажем пытаются связаться, однако пока безуспешно.

Ранее двое человек погибли при крушении самолета под Москвой. Так, легкомоторный самолет Як-52 упал в районе поселка Малино. Самолет проводил тренировочный полет.

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