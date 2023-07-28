На «Ладожской» восстановят исторические витражи

В Петербурге до 4 февраля 2024 года ремонтируют станцию метро «Ладожская». Во время работ метростроители стараются полностью сохранить облик вестибюля.

Первоначальное архитектурное оформление станции метро «Ладожская» сохранят во время капитального ремонта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Так, метростроители используют максимально похожие материалы в облицовке стен и восстанавливают витраж над эскалатором с декоративной полосой из мрамора «Уфалей» с Урала. Витраж с имитацией дневного света будет размещен со стороны Ладожского вокзала.

В настоящий момент в глубине станции устанавливают специальные кольца в туннеле. Максимально за сутки бригада может установить три таких кольца, то есть три шва. Ранее эта же компания проводила ремонтные работы на станциях «Маяковская» и «Академическая».