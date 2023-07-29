ГАТИ предупредила петербуржцев об ограничениях дорожного движения в 15 районах города

Ремонтные работы станут причинами новых ограничений на проезд личного и общественного транспорта в 15 районах Санкт-Петербурга с 31 июля и 1 августа.

Пресс-служба Государственной Административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщает, что для установки временных ограждений с 1 до 28 августа будет перекрыто движение по Красному мосту.

Кроме того, с начала нового месяца и до 1 октября автомобилистам станет недоступен участок дороги от Малого проспекта В.О до Наличной улиц. Начиная с 31 июля и до 15 сентября петербуржцам также придется выбирать маршрут в объезд Смольной набережной из-за работ по прокладке электрокабеля.

Самое продолжительное ограничение будет введено на участке от дома №3 на Мясной улице до набережной Пряжки из-за размещения пешеходной галереи. Планируется, что работы начнутся с 31 июля и закончатся 15 октября 2024 года. Полный список всех ограничений представлен на официальном сайте ГАТИ.

Напомним, ранее стало известно, что в конце июля временно будут закрыты несколько улиц в Выборгском, Калининском и Центральном районах Петербурга.