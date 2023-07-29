Из России запретили вывозить рис до конца 2023 года

Из России запретили вывозить рис до конца 2023 года
Фото: Pixhere

Правительство Российской Федерации запретило вывозить из страны рис и рисовые крупы до 31 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для обеспечения стабильности на внутрироссийском рынке правительство приняло решение о запрете на вывоз риса. Исключением стали Южная Осетия, Абхазия, а также страны — члены Евразийского экономического союза.

«Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Кроме того, рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж в качестве оказания гуманитарной помощи, или в рамках международных транзитных перевозок, уточнили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страна готова безвозмездно поставлять от 25 до 50 тысяч тонн зерна странам Африки.

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