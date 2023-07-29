Петербуржцам рассказали о дополнительных проходах к Эрмитажу во время Дня ВМФ

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить Государственный Эрмитаж во время Дня ВМФ, несмотря на ограничения передвижения по центру на время праздника.

В официальном Telegram-канале Эрмитажа появилось сообщение для всех желающих посетить музей 30 июля, несмотря на ограничение движения по Дворцовой площади во время проведения Главного Военно-Морского парада.

Так, в Главный музейный комплекс можно будет попасть со стороны Миллионной улицы через Шуваловский проезд, а к воротам Зимнего дворца организуют проход со стороны Дворцового проезда.

Кроме того, в Главный штаб Эрмитажа также будет открыт дополнительный проход со стороны набережной Мойки, а желающие увидеть Комендантский подъезд смогут пройти вдоль фасада Зимнего дворца.

Ранее стало известно, что с 29 по 30 июля будет ограничено движение личного и общественного транспорта в трех районах Петербурга.