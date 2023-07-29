Пользователи Сети посчитали «слишком откровенными» фото актрисы Пересильд в купальнике

Звезда нашумевшего фильма «Вызов» российская актриса Юлия Пересильд улетела на отдых в Таиланд и продолжает делиться с подписчиками кадрами звездной жизни. Однако не все фанаты готовы одобрить фотографии артистки без скафандра космонавта.

Уже больше трех месяцев прошли с момента выхода художественного фильма «Вызов», часть съемок которого проходила на Международной космической станции. Главную роль в картине исполнила Пересильд, мгновенно завоевав сердца фанатов и став звездой. В социальных сетях за девушкой следят тысячи поклонников, а сама актриса радует своих подписчиков фотографиями из повседневной жизни.

Недавно стало известно, что Пересильд улетела в Таиланд со своим возлюбленным актером Михаилом Тройником. О романе звездной пары стало известно спустя несколько месяцев после новостей о том, что девушка рассталась с отцом своих дочерей, 71-летним режиссером Алексеем Учителем.

Судя по всему, влюбленные решили провести отдых активно, поэтому сразу после фотографий с пляжа экранная Евгения Беляева поделилась с фанатами кадрами, на которых в раздельном купальнике малинового цвета моет спину слону и радостно улыбается.

«Съездите в гости к слонам. Выбирайте места, где на них не катаются. Где они живут в среде и можно просто с ними побыть. Нам повезло. Мы с ними погуляли. Покормили. И потом помыли их прямо в их водоеме. Ни секунды не было ощущения, что мы им делаем плохо или неприятно», — написала Пересильд в соцсетях.

Однако одобрить фотографии смогли не все поклонники актрисы. Комментируя публикацию, пользователи Сети назвали кадры «слишком откровенными» и призвали знаменитость не делиться с подписчиками подобными снимками.

«Как-то прям слишком откровенно, может не стоило это все выставлять в соцсетях?»; «Уже в номер пора, а они тут с хоботом играют»; «Ну вообще не впечатляет, плывут блины и пара»; «Таких не берут в космонавты», — заметили интернет-юзеры.

Судя по всему, не все поклонники девушки оказались готовы увидеть своего кумира в реальной жизни, а не на экране в скафандре. Стоит также отметить, что большинству фото Пересильд в купальнике рядом со слоном все-таки понравились. Комментаторы также заметили, что звезда не стала прибегать к коррекции своей фигуры на фотографии и поделилась с публикой «честными снимками».

Напомним, ранее на торги был выставлен скафандр «Сокол КВ-2», в котором Пересильд снималась в фильме «Вызов». На сайте Главкосмоса указали, что лот необычный и все еще годен для эксплуатации, однако посоветовали сделать его музейным объектом. Кроме того, из-за уникальности объекта цену лота открывали только участникам торгов по запросу.